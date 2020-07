Tolvåringer ranet av maskerte tenåringer i Stavanger

Politiets operasjonsleder Olaug Bjørnsen sier de fikk melding om ranet rett før klokka 20 onsdag kveld.

– Vi foretar nå avhør av guttene med verge til stede. De er blitt frastjålet noen eiendeler, uten at vi vil gå nærmere inn på det, sier hun.

Tre gutter i 15-16-årsalderen skal ha hoppet ut fra en busk, med tørklær foran ansiktet. Guttene har beskrevet at én av ranerne skal ha nordisk utseende, og to har utenlandsk utseende. To skal ha hatt mørke klær og én grønn genser.

– Det framstår ikke som at de kjenner hverandre fra før. Vi går ut med dette fordi guttene i etterkant av ranet så noen voksne i området, som kan ha vært vitner til hendelsen, sier Bjørnsen.

Politiet har søkt i området rundt Austbø skole på Hundvåg utenfor Stavanger sentrum. Vitner bes om å ringe politiet på 02800.