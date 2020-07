Grensekryssere fulgte politiets grensekontroll på webkamera

Det gjelder blant annet på grensen fra Sverige til Bjørnfjell i Nordland, og fra Sverige til Teveldal i Trøndelag, skriver NRK.

En hytteeier i nærheten av grensekontrollen på Bjørnfjell sier at han har sett biler krysse grensa etter at politiet har forlatt stedet. Dermed kan de krysse grensa ubemerket, og unngå innreiseforbudet.

Statens vegvesen var ikke klar over at kameraet viste når politiet sto på grensa og ikke.

Byggeleder for drift og vedlikehold Jan Lind i Statens vegvesen, sier at de sladdet bildene etter at NRK tok kontakt mandag. På Teveldal-overgangen sier politiet de skal ta kontakt med Vegvesenet for å flytte kameraet.

– Jeg har ikke tenkt i de banene tidligere, men jeg skjønner at folk kan benytte seg av de kameraene. Derfor har vi akkurat sladdet i de områdene som politiet eventuelt står, sier Lind.

Politiet i Nordland er kjent med kameraet på grensen.

– Informasjon om når politiet er synlig til stede på grensen mener vi også har en forebyggende effekt, skriver politimester Heidi Kløkstad i en epost.