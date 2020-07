Varmeste juni noensinne på Østlandet og i Midt-Norge

– Det har vært litt av en måned. Det er satt rekorder over hele landet, og rekordoversikten ble den lengste jeg kan huske , sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt i en sak på deres egne nettsider.

Både Østlandet og Midt-Norge registrerte den varmeste juni noensinne, med henholdsvis 3,7 og 4,9 grader over normaltemperaturen for måneden. På Vestlandet ble juni den nest varmeste som noensinne er målt. Forrige rekord var fra 1933. For landet som helhet er juni i år den nest varmeste som er målt, kun slått av juni i 1953.

I alt ble det registrert elleve tropedager, som er dager der temperaturen stiger over 30 grader. Det er ny rekord.

– Mange spør seg om varmen skyldes den globale oppvarmingen, men vi kan ikke si at en enkeltmåned er et resultat av klimaendringene. Derimot føyer alle varmerekordene seg inn i et mønster over tid med stadig varmere vær og flere varmerekorder, sier Hygen.

Les også: Klimaforsker: Hetebølger vil bli vanligere