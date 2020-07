Hareide dropper nedleggelser av flere trafikkstasjoner

Vegvesenet leverte i fjor sitt forslag til hvilke trafikkstasjoner som de mener kan legges ned, i forbindelse med at de må spare penger. Det kunne ha medført at antall steder der man kan ta førerkort hadde blitt kraftig redusert.

Nå sier samferdselsminister Knut Arild Hareide nei til de fleste nedleggelsene.

– Vi ønsker at tjenestetilbudet som var foreslått nedlagt i Levanger, Larvik, Kragerø og Mandal, likevel opprettholdes. I tillegg blir det ikke gjort endringer i tjenestetilbudet i Sandnessjøen og på Leknes, sier Hareide i en pressemelding.

– For å sikre et godt tilbud, særlig til ungdom i distriktene, videreføres også tilbudet om førerprøve på motorsykkel i Tynset, Kongsvinger, Flekkefjord, Odda, Sogndal, Sunndalsøra, Namsos, Sortland og Lakselv. I tillegg blir hallkontroll videreført i Nordfjordeid, da dette har stor betydning for lokalt næringsliv på stedet, sier Hareide.

Han sier at hensynet til ungdom i distriktene og lokalt næringsliv har vært avgjørende for at regjeringen ikke vil legge ned trafikkstasjonene.

Det er nå kun tjenestestedet i Dalen i Telemark som blir lagt helt ned, fordi det ikke tilfredsstiller minstekravene til gjennomføring av praktisk førerprøve.