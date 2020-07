Mann med kniv pågrepet i Porsgrunn

– Mannen har skadd seg selv med kniv i brystet og får behandling av helse, melder Sørøst politidistrikt på Twitter.

Mannen i 40-årene skal ikke være alvorlig skadd.

– Dette er en mann som politiet kjenner godt til fra lignende hendelser på samme sted, sier operasjonsleder i Tore Grindem Sørøst politidistrikt til NTB.

– Vi fikk melding om at han var i et område der han har besøksforbud, og at han var truende og i ubalanse, legger han til.