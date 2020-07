Oslo Børs opp fra start

Etter en halvtimes handel er hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,5 prosent til 799,66 poeng.

Det kommer blant annet etter stigning i oljeprisen siden børsen stengte tirsdag ettermiddag. Like over klokken 9 onsdag morgen selges et fat nordsjøolje for 41,90 dollar, som er rundt 70 cent opp fra tirsdag.

Equinor stiger med rundt 1,6 prosent fra start etter oppgangen i oljeprisen.

Selskapet Fjordkraft er blant dagens tapere etter at det onsdag morgen ble meldt at energiselskapet BKK har solgt aksjer for nesten 600 millioner kroner. Så langt er aksjen ned 4,3 prosent.

Børsene i USA stengte også opp tirsdag. Dow Jones gikk opp 0,9 prosent, S&P 500 gikk opp 1,5 prosent, mens Nasdaq steg 1,9 prosent.

Hang Seng-børsen i Hongkong stengte opp 0,5 prosent, mens Nikkei-børsen i Tokyo endte ned 0,8 prosent.