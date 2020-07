Pasient koronasmittet i Stryn etter kontakt med svensk vikarlege

Personen som er smittet er i karantene og har kun lette symptomer. Til sammen har fire personer fra kommunen vært i kontakt med den aktuelle legen, opplyser Stryn kommune i en pressemelding på sine nettsider.

Dette har skjedd i tidsrommet 23. til 24. juni.

– Pasientene er kontaktet av Helse Førde og er blitt fulgt opp med testing i Stryn. Disse fire pasientene er nå i ti dagers karantene, heter det i meldingen fra kommunen.

To av personene har testet negativt, og prøvesvaret fra den siste kommer 1. juli.

Lørdag ble det kjent at en svensk vikarlege ved Nordfjord sykehus hadde gått på jobb med koronasmitte. I en pressemelding tirsdag opplyser Helse Førde at en sykepleier ved sykehuset har testet positivt for covid-19. Sykepleieren er nå i hjemmekarantene.