Støre utfordrer grunnprinsipp i klimapolitikken

Det har vært en grunnstein i klimapolitikken helt siden sakens barndom på tidlig 90-tall. Og i utgangspunktet er «forurenser betaler»-prinsippet bare stadfesting av sunn fornuft, mener Støre.

– Det bør være slik at den som forurenser, skal betale en pris for den forurensningen, sier han.

Nå tar Ap-lederen likevel til orde for en nyansering av prinsippet. Forurenser skal fortsatt betale, fastholder han. Men noen forurensere bør betale mer enn andre.

Da blir det mer rettferdig, mener Støre.

– De med sterke skuldre må ta mer. Og de som ikke har noe valg, må til en viss grad skånes, sier han til NTB.

Fordelingseffekt

Det er fordelingseffekten av klimatiltakene som bekymrer ham.

Mange er i praksis bundet, påpeker Støre. Noen bor på steder der det sjelden eller aldri går buss, slik at de må ha bil for å komme seg på jobb. Og noen har ikke råd til elbil og må nøye seg med bensin eller diesel.

For disse menneskene, advarer han, kan «forurenser betaler»-prinsippet oppleves som straff for at de bor på feil sted eller har dårlig råd.

– Det treffer urettferdig, sier Støre.

– Avgifter har det ved seg at de ofte slår usosialt ut fordi alle må betale det samme.

Gule vester

Støre trekker fram de gule vestene i Frankrike som eksempel på hvordan det kan gå når klimapolitikken rammer skjevt. Protestbølgen ble utløst av en økning i drivstoffavgiftene.

– Men det var ikke bare fordi prisen på bensin og diesel gikk opp. Det var fordi den samlede belastningen de opplevde der de bodde, ble for stor, sier Støre.

Han mener både bompengeopprøret og ferjeopprøret i Norge vitner om noe av det samme. Er klimapolitikken urettferdig, vil ikke folk delta i dugnaden.

– Vi må bli mer treffsikre, slik at vi opprettholder helt nødvendige rettferdige fordelingsprinsipper.

Har ikke konkludert

Diskusjonen er nå i gang for fullt i Arbeiderpartiets programkomité om hvordan klimaavgiftene kan justeres hvis partiet får regjeringsmakt etter valget i 2021.

En sterkere differensiering mellom fattig og rik, mellom by og land og mellom ulike sektorer kan bli resultatet.

Men partiet har fortsatt ikke konkludert. Derfor vegrer Støre seg for å komme med konkrete forslag nå.

Engasjement i partiet

Han innrømmer at partiet har opplevd en strekk i klimapolitikken, ofte med fagbevegelsen i den ene enden og AUF i den andre.

Men ifølge partilederen er det også trøkk i partiorganisasjonen nå, med økende uro for effektene av den globale oppvarmingen og bredt engasjement rundt Arbeiderpartiets hovedparole i klimapolitikken, ideen om at Norge skal «leve av å redde klimaet».

Da er det til å leve med at det er ulike syn på veien til målet, mener Støre.

– Vi er et stort telt, fastslår han.

– Det kan bli vår svakhet, ved at vi da får for stort spenn. Men jeg mener det også kan være vår styrke. For vi kan også være stedet hvor man får samlet interessene og avveid dem.