Kommuner innfører forbud mot gravlys med metallokk

– Hver vinter og vår de siste årene har jeg plukket opp rundt 50 gull- og sølvfargede gravlyslokk fra jordene mine som ligger inntil kirken her i Heidal, sier gårdbruker Per Heringstad til Nationen.

Fugler søker ofte etter både blanke gjenstander og stearin, og skjærene i området har ifølge Heringstad fattet stor interesse for gravlysene på kirkegården.

– I mange tilfeller tar nok skjæra med seg gravlysene, spiser opp stearinen og dumper de blanke metallokkene på jordene rundt kirkegårdene. Ved ett tilfelle har jeg også funnet en elektrisk lykt på jordet her, sier Heringstad.

Kirketjener Egil Bergdølmo sier til avisa at det i flere år har vært et problem at flere gravlys ender opp inne på jordene til kirkegårdens naboer.

– Spesielt problematisk er små gravlys med metallokk, som fuglene lett får løs med nebbet og tar med seg til jorder rundt kirken. Under gresslåtten kan disse lokkene bli kuttet i små metallbiter – og i verste fall havne i fôret og føre til husdyrdød, sier Bergdølmo.

Bergdølmo sier det i Sel kommune er vedtatt totalforbud mot bruk av små gravlys med løse lokk fra juni i år.

Et lignende forbud finnes ifølge kirkeverge Jorunn Elvestad i Sel også i Bodø.