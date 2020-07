Svært høy aktivitet på Oslo Børs under koronakrisen

– Hvis vi ser på gjennomsnittet for handler per dag hittil i 2020, ligger dette 68 prosent over gjennomsnittet for 2019, opplyser kommunikasjonssjef Geir Harald Aase på Oslo Børs til avisen.

I penger er omsetningen 51 prosent over fjoråret så langt, og særlig i mars, da landet stengte ned, var handelen høy.

– I snitt ble det omsatt aksjer for 9,8 milliarder kroner hver dag fordelt på 282.000 handler i mars, sier Aase.

Ifølge ham er det den travleste måneden på Oslo Børs noensinne, om man måler i antall handler.

– Men det var ikke bare vi som opplevde rekordaktivitet. Andre børser hadde også uvanlig høy handel i mars, sier Aase.

Også aksjeomsetningen har vært høy det siste kvartalet. Selskapene på Oslo Børs har så langt i 2020 hentet 18,1 milliarder kroner i emisjoner.