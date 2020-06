Drukningsulykke i Akerselva: Politiet har ennå ikke identifisert avdøde

Tirsdag ettermiddag hadde politiet ennå ikke greid å identifisere mannen som ble funnet mandag morgen i Akerselva ved Bjørvika i Oslo.

– Vi jobber med å få identifisert avdøde. Det er per nå ikke opplysninger om en kriminell handling, men vi gjør undersøkelser rundt dødsfallet, sier Anne Alræk Solem, leder for seksjonen for drapsetterforskning, til NTB.

Mannen skal tirsdag obduseres, og politiet ber publikum om å sende tips til politiet på www.tips.politiet.no/oslo.

Politiet fikk mandag melding i 6.20-tiden av en forbipasserende, som hadde observert en mann som lå i vannet ved utløpet av Akerselva ved Dronnings Eufemias gate.

Vedkommende fikk livreddende førstehjelp på stedet etter å ha blitt hentet opp. En times tid senere var han brakt til sykehus, der han mandag formiddag ble erklært død.