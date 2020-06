Virke om hotell-nedbemanning: Dette er bare starten

Tirsdag ble det kjent at hotellkjeden går til storstilt nedbemanning i august på grunn av koronapandemien.

– Det vil ta lang tid før vi er tilbake, sier fungerende administrerende direktør Asle Prestegard i Scandic Hotels Norge til NTB.

Hotellkjeden ser seg nødt til å justere bemanningen og tilpasse seg den nye normalen. Det vil få konsekvenser for flere deler av Scandics virksomhet.

– Må erkjenne at arbeidsplasser forsvinner

Selskapet hadde ifølge årsrapporten 5.600 ansatte i Norge i fjor. Til sammen har Scandic litt over 16.000 rom fordelt på 87 hoteller her i landet.

Den siste tiden har de fleste av hotellene vært helt eller delvis stengt. Det har også gjort at mange av kjedens ansatte allerede er permittert, og nedbemanningen i august vil føre til at mange mister jobben permanent.

– Vi venter en gradvis vekst når hotellene nå gjenåpnes, men det vil ta lang tid før vi er tilbake på et bærekraftig nivå. Derfor er det viktig for oss å være ærlig med de ansatte og gå ut med dette nå, sier Prestegård.

Arbeids- og sosialdepartementet sier det er lagt ned mye arbeid med ulike støtteordninger for å begrense konsekvensene av koronakrisen.

– I mange tilfeller har det fungert godt, men vi må dessverre erkjenne at noen arbeidsplasser vil forsvinne. Bedrifter kan gå konkurs. Det er tungt for dem det gjelder, sier statssekretær Saida Roshni Begum (H).

Justerer kostnader

Scandic-sjefen vil ikke si hvor mange ansatte selskapet har i dag, eller hvor stor prosentandel av de ansatte som nå står i fare for å miste jobben. Han vil heller ikke si hvor mye selskapet regner med å spare på oppsigelsene, men understreker at selskapet ikke har planer om å legge ned noen hoteller.

Regjeringens permitteringsordning gjelder ut oktober, men hotellkjeden går likevel til oppsigelser allerede i august.

– Det gjør vi fordi vi uansett må justere kostnadene våre etter den normalen vi ser for oss den kommende tiden. Permitteringsordningen har vært viktig for å unngå oppsigelser i en periode, men slik vi ser det, er det ikke nok til at vi klarer å unngå det nå, sier Prestegard.

Frykter flere oppsigelser

Virke Reiseliv frykter at mange flere oppsigelser vil komme i sommer i reiselivs- og opplevelsesnæringen.

– Det er trist å se at nedbemanningen er i gang. Vi har ropt varsku om at det vil komme oppsigelser og konkurser lenge og bedt om konkrete tiltak for å unngå dette. Men i stedet for å komme med nye tiltak som kunnet hjulpet næringen, ser vi at de ordningene som har truffet reiselivsnæringen, planlegges avsluttet i løpet av sommeren eller høsten, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

– Overlatt til seg selv

Scandic er et svensk selskap og har hoteller i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Polen og Tyskland. Resultat fra første kvartal i år viste at selskapet som helhet gikk i underskudd med 174 millioner svenske kroner. Omsetningen ble på 3.3 milliarder kroner, som er rundt 700 millioner kroner lavere enn i første kvartal i fjor.

Virke mener de fleste aktører som retter seg mot det internasjonale markedet, vil få store problemer om sommersesongen ryker. Også dem som driver med kurs og konferanser, vil slite lenge, ifølge Bergmål.

– Regjeringen overlater i realiteten disse virksomhetene til seg selv. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke prioriterer å redde flere av de 170.000 arbeidsplassene i norsk reiselivsnæring, sier hun.

Tipunktsliste

Virke har lagt fram en tipunktsliste overfor Næringsdepartementet, som har ansvar for sektoren. De mener tiltakene vil bidra til å unngå konkurser og redde arbeidsplasser. Bergmål mener regjeringen kunne gjort mer for å avverge at arbeidsplasser forsvinner.

– De kunne forlenget muligheten til å permittere, forlenget og forbedret kontantstøtteordningen, fått på plass en ordning som hjalp samtlige sesongbedrifter – ikke bare de som driver med utendørs aktivitet. I tillegg kunne de utvidet støtteordningen til reisearrangørene til sommersesongen. For å nevne noe, sier Bermål.