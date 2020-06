Advarer om styrtregn i flere fylker

På Yr.no er det utstedt gult farevarsel for styrtregn for tirsdag ettermiddag til kveld. Gult farenivå er det laveste av de tre farenivåene.

Sjekk hvordan været blir fremover der du er

Ifølge Store norske leksikon finnes det ingen offisiell definisjon på hvor mye nedbør som skal til for å kalle noe for styrtregn, men intensiteten bør som et minimum tilsvare 10–20 millimeter nedbør på en time, avhengig av sted.

– Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt, skriver Yr på sin nettside.

Der opplyses det at konsekvensene blant annet kan være fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer og jord- og flomskred der regnbygene treffer.

I tillegg advares det om at det kan komme hagl, lyn, torden, og kraftige vindkast.

Brannfare over hele landet: Lokale regnbyger kan gi falsk trygghet