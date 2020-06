Voldtektsdømt mann fikk forlenget forvaring

I 2011 opprettholdt Borgarting lagmannsrett dommen på fem års forvaring som han ble idømt i Oslo tingrett året før.

Det første overfallet på en ung kvinne skjedde i et skogholt i nærheten av Tveita i Oslo i mars 2008. Overfallet endte med en fullbyrdet voldtekt.

I løpet av de neste 20 månedene forsøkte han å gjenta dette ved sju anledninger. Han ble pågrepet etter at han ble gjenkjent av et av sine ofre fordi de hadde gått på samme skole.

Samtlige åtte overgrep skjedde om natten og med samme fremgangsmåte. Han fulgte etter kvinnene på vei hjem fra nattbussen. Da de skulle låse seg inn hjemme, angrep han dem.

Det retten har tatt stilling til, er om 31-åringens atferd har endret seg slik at faren for gjentakelse er annerledes nå enn den var da forvaringsdommen ble avsagt i 2011 og senere forlenget i 2017.

Det fremgår av dommen at mannen har utviklet seg positivt i en døgnbemannet bolig fram til 2019 da han fremsatte drapstrusler, skal ha forsøkt å voldta en kvinnelig ansatt ved boligen, kneppet opp skjorta på en kvinnelig pasient samt forsøkt å komme seg inn på dametoalettet på Ahus der han var innlagt samme år.

Psykiaterne som vurderte ham, kom til at han var psykotisk, og at det skyldtes at han hadde sluttet å ta antipsykotika noe tid i forveien. Etter å ha blitt utskrevet fra sykehuset i fjor sommer, fikk han medisiner og betegnes som stabilisert.

Retten mener likevel det er stor fare for at han på nytt vil begå alvorlige volds- eller seksuallovbrudd hvis han løslates fra forvaring.