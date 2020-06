Generalforsamling i Norwegian

Det avholdes ordinær generalforsamling i Norwegian, dagen etter det ble kjent at flyselskapet kansellerer ordre på kjøp av til sammen 97 Boeing-fly.

Samtidig varslet Norwegian et rettet krav til den amerikanske flygiganten for kompensasjon for forhåndsbetaling tilknyttet flyene og kompensasjon for at de har blitt satt på bakken.

Mulig kjennelse om Trumps selvangivelser

Fristen utløper for USAs høyesterett til å komme med en beslutning om hvorvidt president Donald Trump må offentliggjøre sine selvangivelser.

Amerikanske presidenter har helt siden Richard Nixon på 1970-tallet frivillig offentliggjort skattemeldingene sine. Trump nekter å følge tradisjonen, og etter langvarig tautrekking med Demokratene i Kongressen har saken havnet i høyesterett.

Boris Johnson holder tale om investeringsplan

Storbritannias statsminister Boris Johnson legger tirsdag fram planene for sitt investeringsprogram for å gjenoppbygge et hardt koronarammet Storbritannia.

I et intervju med Mail on Sunday i helgen lovet Johnson blant annet penger til bygging av skoler, sykehus og boliger, i tillegg til ferdigstilling av infrastrukturprosjekter.

Eriksen Søreide deltar på digital giverkonferanse for Syria

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) deltar på den digitale konferansen «Supporting the Future of Syria and the Region», som arrangeres av FN og EU.

Undergeneralsekretær i FN Mark Lowcock og høyrepresentant for utenrikspolitikk i EU Josep Borrell er vertskap.