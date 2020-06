Kina vedtok sikkerhetslov for Hongkong

Den stående komiteen i Folkekongressen, Kinas øverste lovgivende forsamling, har vedtatt den omstridte nasjonale sikkerhetsloven for Hongkong.

Loven kommer som et svar på de store pro-demokratiske demonstrasjonene som har preget Hongkong det siste året. Den forbyr det Kina stempler som løsrivelsesbevegelser, statsfiendtlig virksomhet, terrorisme og samarbeid med fremmede makter.

Det hvite hus visste om Taliban-rapport i 2019

Ledende embetsmenn i Det hvite hus visste allerede i fjor om rapportene som fortalte at Russland tilbød belønning til Taliban for å drepe amerikanske soldater, melder AP.

Opplysninger om Russlands hemmelige utbetalinger til Taliban-krigere for angrep mot amerikanere, var del av minst én av president Donald Trumps skriftlige daglige etterretningsorienteringer, ifølge Aps kilder. Trump avviser å ha blitt orientert om russisk støtte til Taliban i Afghanistan, fordi etterretningen angivelig ikke anså det som troverdig – en forklaring Det hvite hus holder fast ved.

Støre sier Ap ikke vil danne regjering med MGP eller Rødt

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til Klassekampen at partiets samarbeidspartnere i en eventuell regjering er SV og Sp, og sier klart nei til å danne regjering med MDG eller Rødt etter valget neste år.

Støre viser til at MGP vil avvikle oljenæringen og at Rødt har sagt de ikke vil gå inn i regjering som årsaker.

USA inndrar Hongkongs særskilte handelsstatus

Handelsminister Wilbur Ross sier USA trekker tilbake Hongkongs unike status og slutter å behandle Hongkong annerledes enn Kina i handelssammenheng.

Årsaken er Kinas sikkerhetslov for Hongkong, som USA blant annet mener øker risikoen for at sensitiv amerikansk teknologi kan havne i hendene på det kinesiske militæret.

8.866 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.866 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på elleve tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 20 tilfeller.

I alt 18 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var mandag registrert 249 døde som følge av sykdommen.

Venezuela utviser EU

Venezuelas president Nicolás Maduro har gitt EUs ambassadør til landet 72 timer på seg til å forlate Venezuela. Maduros krav kommer som svar på EU-sanksjoner mot ti av hans regjeringsmedlemmer, som EU mener motarbeider nasjonalforsamlingen.

Den ledes av opposisjonsleder Juan Guaidó, som i januar 2019 erklærte seg selv som ny interimspresident i Venezuela, fordi nasjonalforsamlingen mener valget i 2018, der Maduro vant gjenvalg, var ugyldig.