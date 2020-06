Byrådslederen i Oslo bekymret for Sørenga

– Det handler ikke bare om skjenking, men at folk ikke overholder avstandsregler. Smittevernreglene gjelder uansett – både på stranda eller om man har en pils i hånden. Det er hyggelig å klemme, men avstandsreglene er kravet for at vi slipper opp og vi ser nå at det glipper hos noen, skriver Johansen i en epost til NTB.

Festbråk

Etter en helg med mye festbråk og lite avstand i hovedstaden legger han til at Oslo kommune følger situasjonen fortløpende og har jevnlig kontakt med politiet og utelivsbransjen.

Byrådsleder Raymond Johansen sier han er veldig bekymret for at folk ikke overholder avstandskravene i Oslo. Foto: NTB scanpix

Han minner igjen om at coronapandemien ikke er over og at det ikke er utviklet noen vaksine for det farlige viruset.

– Vi kan ikke la noen hektiske sommeruker ødelegge for alt det arbeidet som er lagt ned. Folk må rett og slett skjerpe seg, sier Johansen.

292 avvik

Etter at Oslo fra 22. juni fikk normale skjenketider, har Næringsetaten skrevet tre rapporter som omhandler smittevernreglene – og totalt har 292 avvik blitt registrert, skriver NRK.

Ifølge Næringsetaten er de fleste utestedene flinke til å etterleve smitteverntiltakene, men det eksisterer likevel utfordringer.

– Å sørge for avstand mellom gjester er fremdeles den største utfordringen, sier direktør Gunnhild Haugen til kanalen.