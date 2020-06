Birgitte Tengs' fetter anker til Høyesterett

Advokatene Arvid Sjødin og Bent Endresen mener at Norge bryter de europeiske menneskerettighetene så lenge den sivilrettslige dommen mot Birgitte Tengs fetter blir stående, skriver Stavanger Aftenblad.

Lagmannsretten nektet gjenåpning av dommen fra Gulating lagmannsrett i 1998, hvor Birgitte Tengs' fetter ble dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til avdødes foreldre, skriver avisen.

Bakgrunn: Fetteren til Birgitte Tengs får ikke prøve saken på nytt

Sivilrettslig

Fetteren må dermed leve videre med den sivilrettslige dommen, hvor han ble dømt til å betale erstatning for et drap som han er frifunnet for. Dette er mulig fordi kravet til bevisførsel er strengere i en straffesak enn i en sivilrettslig sak.

Advokatene mener at lagmannsretten benyttet feil rettsanvendelse da de avviste fetterens begjæring om gjenåpning. I anken legger de ned påstand om at lagmannsrettens kjennelse blir opphevet og at deres klient tilkjennes saksomkostningene.

Først dømt, så frifunnet

Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag.

Drapet er fortsatt uoppklart, men i desember 2016 anbefalte Kripos' cold case-gruppe en ny etterforskning i saken, som dermed ble den første som ble tatt opp av gruppen.