Politiet: Fange rømte fra A-hus

Politiet i Øst meldte på Twitter mandag ettermiddag at en mannlig fange hadde rømt fra A-hus sykehuset i Lørenskog. De oppfordret folk til å unngå kontakt og ringe 112 om de observerer personen.

– Det er en varetektsfange som har rømt. Jeg vet ikke hvorfor han var på sykehuset, sa operasjonsleder Heidi Granerud i Øst politidistrikt til VG.

– På grunn av historikken hans vil vi ikke at andre skal prøve å anholde ham, det vil vi gjøre selv, sa operasjonslederen til VG.

Like før klokken 16.30 meldte politiet at mannen var pågrepet på et tog fra Lillestrøm. De takker publikum for gode tips som førte til pågripelsen.