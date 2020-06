Tog sporet av på vei til perrongen i Bergen

Toget hadde stått parkert og var blitt rengjort. Avsporingen skjedde da det skulle inn på et av hovedsporene på jernbanestasjonen i Bergen litt før klokken 6 mandag, ifølge Bergensavisen.

– Morgentoget blir kjørt med et annet tog. Den eneste følgen dette får, er at det innstilles ett tog i hver retning mellom Arna og Bergen stasjon, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor.

Årsaken til at toget sporet av, er ukjent. Ingen ble skadd i hendelsen.