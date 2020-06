Fiskeriministeren gir 10,5 millioner for å få barn til å spise mer fisk

– Fisk er raskt å lage, lett å like og enkelt å variere. Det kan spises både hjemme og på tur, i tillegg er det sunt for både kropp og hode. Barn og unge bør spise mer fisk, men de må lære hvordan, sier han.

Et av tiltakene for å få opp fiskegleden er kostholdsprogrammet, som fiskeri- og sjømatministeren styrker med 6,5 millioner kroner i tillegg til de 4 millionene som allerede var satt av i Nærings- og fiskeridepartementets budsjett.

Kostholdsprogrammet skal gi barn og unge gode matopplevelser med fisk og sjømat gjennom å kurse ansatte i barnehager og skoler i tilberedning, i tillegg til undervisningsmateriell og støtte til innkjøp av råvarer.

– Pengene skal bidra til at Fiskesprell skal kunne nå enda flere, for eksempel foreldre som jo har hovedansvar for barnas kosthold. Fiskesprellporteføljen skal også utvides slik at klima og bærekraft integreres i det faglige sammen med ernæring, sier Ingebrigtsen.

Helsedirektoratet råder nordmenn til å spise fisk til middag to til tre ganger i uka og også bruke fisk som pålegg. De samme kostrådene er også identifisert som viktig for å redusere klimabelastningen.