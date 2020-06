NHOs presseseminar foran lønnsoppgjøret

NHO-sjef Ole Erik Almlid vil sammen med direktør for arbeidsliv Nina Melsom orientere om arbeidsgiversidens posisjon i forkant av årets lønnsoppgjør. Også sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, vil orientere om det økonomiske bakteppet og hvordan det påvirker lønnsoppgjøret.

Fredag ble det kjent at NHO vil ikke gi noe lønnstillegg under forhandlingene i år på grunn av den alvorlige situasjonen mange bedrifter står i.

Finansministeren besøker Al-Noor-moskeen

Finansminister Jan Tore Sanner (H) besøker Al-Noor-moskeen, moskeen som ble angrepet av Philip Manshaus i august i fjor.

I forrige uke fikk Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal Medaljen for edel dåd for sine handlinger da de avverget angrepet på moskeen og forhindret tap av liv da Manshaus gikk til angrep lørdag 10. august i fjor.

Rettsmøte for Derek Chauvin

Politimannen som er siktet for drapet på George Floyd i Minnesota må mandag møte til et nytt rettsmøte i Minneapolis. Det er ikke kjent om han vil møte. Under forrige rettsmøte 8. juni deltok Chauvin via videolink fra fengselet.

Chauvin er siktet for forsettlig drap på Floyd under en pågripelse i Minneapolis 25. mai. I nesten ni minutter presset han kneet sitt mot nakken til Floyd, som gjentatte ganger sa han ikke fikk puste, før han sluttet å snakke og bevege på seg.

FNs sikkerhetsråd møtes om omstridt dam

Etiopia har til tross for innbitt motstand fra Egypt og Sudan fastholdt at fyllingen av Den store etiopiske renessanse-dammen på Den blå Nil ville begynne når regntida starter i første del av juli.

Etiopia har etter protester fra Egypt og Sudan gått med på å utsette fyllingen av gigantdammen i Nilen, men bare i to uker.

Kjennelse i sak mot Frankrikes tidligere statsminister

François Fillon har vært tiltalt for underslag av offentlige midler for å ha lønnet kona millioner for en fiktiv jobb. Det er lagt ned påstand om fem års fengsel, hvorav to år ubetinget.

Fillon skal ha sørget for at det ble utbetalt rundt 1 million euro i statlige midler til kona Penelope mellom 1998 og 2013.