Boeing 737 Max kan være på vingene igjen mandag

Amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) har gitt tillatelse til at Boeing kan få starte testflygingen av den ulykkesrammede flytypen 737 Max allerede mandag.

I en epost til Kongressen skriver FAA at de er ferdig med sin gjennomgang, melder Reuters. Det betyr at Boeing fra mandag kan starte testflygingene for å fornye tillatelsen som trengs for igjen å kunne bruke flytypen i ordinær passasjertrafikk.

8.855 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.855 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på ni tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 23 tilfeller.

I alt 20 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var fredag registrert 249 døde som følge av sykdommen.

Mississippi fjerner omstridt sørstatssymbol

Senatet i Mississippi stemte søndag med 37 mot 14 stemmer for å fjerne det omstridte sørstatssymbolet i delstatens flagg. Det var bred tverrpolitisk støtte for å fjerne symbolet fra flagget til delstaten sør i USA.

Flagget ble endret for mer enn hundre år siden av politikere som var overbevist om den hvite rases overlegenhet.

En halv million mennesker isoleres i Kina

Kinesiske myndigheter plasserer en halv million mennesker i isolasjon for å bekjempe et nytt smitteutbrudd utenfor hovedstaden Beijing. Myndighetene advarer om at virusutbruddet fremdeles er «alvorlig og komplisert».

Etter at Kina i stor grad fikk smittespredningen under kontroll, har hundrevis av mennesker blitt smittet i Beijing. De siste ukene er nye tilfeller avdekket i naboprovinsen Hebei.

Gasskjempen Chesapeake Energy erklærer seg konkurs

Selskapet Chesapeake Energy ble søndag den største olje- og gassprodusenten som søker om konkursbeskyttelse i USA de seneste årene. Selskapet er Equinors partner på skifergassfeltet Marcellus i USA.

Konkursbegjæringen kommer etter måneder med forhandlinger med kreditorer for selskapet med base i Oklahoma City.