Ber regjeringen gå for full satsing på CO2-fangst

En offentlig regning på 25 milliarder kroner over ti år skremmer ikke partene i arbeidslivet når det gjelder å etablere to anlegg for CO2-fangst i Norge i stedet for ett, skriver Klassekampen.

I forrige uke anbefalte rådgivningsselskapene Atkins og Oslo Economics det de kaller «minimumsløsning» og etablere ett fangstanlegg i Norge, og ikke to.

Regningen for det ene anlegget i Brevik, og dermed utelate det andre på Klemetsrud i Oslo, ville «bare» koste 13,9 milliarder. Ved etablering av begge ville derimot prisen være omtrent 35 milliarder.

Nå føyer derimot både LO, NHO og Norsk Industri seg inn blant dem som mener Norge bør se bort fra anbefalingene og i stedet satse på full utbygging. NHO viser til at innsatsen vil kunne gi tusenvis av arbeidsplasser og at den årlige prisen vil være mellom 1,5 og 2 milliarder kroner.

– NHO er verken skremt eller overrasket over disse tallene, sier direktør Mari Sundli Tveit i NHO til avisen.

Heller ikke forbundsleder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener det er et tall å være redd for.

– Å være pioner koster penger. Her må vi få teknologien opp i stor skala, så vil det bli billigere etter hvert, sier Lier- Hansen som viser til at industrien i framtiden ikke vil klare seg uten karbonfangst.