Politiets utlendingsenhet har halvert antall ansatte på fem år

I år har det nemlig kun vært 72 asylsøknader, og antallet tvangsreturer har falt fra 8.000 i 2015 til 2.000 så langt i år, hvorav halvparten er blitt avvist på grunn av smittevernreglene, skriver VG.

– Vi snakker nå med Politidirektoratet om andre arbeidsoppgaver i politiet kan overføres til oss, slik at PU får flere bein å stå på. En mulig rolle er innenfor grenseforvaltning, men dette er foreløpig helt på tankestadiet, sier PU-sjef Arne Jørgen Olafsen.

Han erkjenner at enheten ikke har mye å gjøre innen sine primæroppgaver under koronakrisen. Antallet stillinger har falt fra over 1.000 under flyktningkrisen i 2015, til 750 da Olafsen ble konstituert i rollen i 2018, til 555 i dag.

Samtidig er det kjent at UDI planlegger for en økning i antall asylsøkere i 2021, når situasjonen normaliserer seg og grensene åpner igjen.

