Innlagte coronapasienter sliter med forvirring, hukommelsestap og likegyldighet

Overlege Marianne Aanerud ved Haukeland sier til NRK at mange pasienter ikke har forstått hvor syke de er. De kan for eksempel benekte at de er tungpustet, til tross for at målinger viser at de har alvorlig oksygenmangel.

– En pasient som skulle få respiratorbehandling, sa at han bare måtte se ferdig TV-programmet først. Pasienter som får behandling i respirator, er kjempesyke og vanligvis veldig redde, sier Aanerud.

Andre pasienter har hatt problemer med å huske personnummeret sitt og hvordan de skal bruke mobiltelefonen sin, ifølge overlegen.

På pandemi-posten på Haukeland har fenomenet fått navnet «covid-brain».

Forvirringstilstanden kalles delirium, og kan forekomme både hos unge og eldre. Tilstanden er også vanlig ved andre infeksjonssykdommer.

Aanerud sier at de har fulgt opp pasienter etter at de har blitt skrevet ut. Da er det flere som verken har husket legene eller ting som har skjedd mens de har vært innlagt.

– De har tydelig hukommelsestap. Når vi snakker om det er de overrasket, men de fleste har blitt seg selv igjen, sier hun.