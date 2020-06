Turistkommuner ber folk dra hjem for å teste seg

Det skjer av hensyn til kapasiteten på laboratoriet og legevakta, skriver NRK.

Til vanlig bor det rundt 10.000 innbyggere i kystbyen, men i sommer ventes det opptil 50.000 besøkende.

– Er du tydelig syk, blir du testet og fulgt opp, men har du litt snue, bør du dra hjem, sier ordfører Grunde Wegar Knudsen (Sp) i Kragerø.

Han sier kommunen kun har kapasitet til å teste egne innbyggere, og ikke vil kunne håndtere smittesporing ved et større utbrudd.

Også andre kommuner langs kysten i Vestfold og Telemark og Agder begrenser adgangen på testing for sommerturistene. I Lillesand må man ha avtale for å teste seg, og kan bli sendt til legevakta i Kristiansand. Kommuneoverlege Vegard Vige i Grimstad ber sommerturistene teste seg hjemme, og er redd for at sørlandskommunene ikke vil klare å håndtere et coronautbrudd.

– Vi vil absolutt at folk skal teste seg hjemme. Vi holder pusten, og det er med gråten i halsen vi går sommeren i møte, sier Vegard Vige.

Tønsberg, Færder og Risør åpner imidlertid for testing av sommergjestene.