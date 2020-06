Mann i retten tiltalt for knivdrap på Bjørndal

Det var 6. februar i fjor at politiet tok seg inn i en leilighet på Bjørndal etter en bekymringsmelding fra kvinnens arbeidsgiver. I leiligheten fant de Ramilem Kamal død. Senere samme kveld ble den nå tiltalte mannen pågrepet på en buss i Ski utenfor Oslo.

Ifølge tiltalen ble Kamal knivstukket gjentatte ganger i halsen og på overkroppen. Hun døde av forblødning og av skader på luftrøret. Den tiltalte mannen har erkjent handlingen, men har ikke forklart seg om motivet.

De sakkyndige har konkludert med at mannen var tilregnelig, men 41-åringens forsvarer Mette Yvonne Larsen sa i februar til NRK at de i retten vil prosedere for utilregnelighet.

– Jeg jobber med saken for å underbygge at de sakkyndige har tatt feil, sa hun.

Saken starter opp i Oslo tingrett 29. juni. Det er satt av åtte dager til behandlingen av saken.