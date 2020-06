Worldometer: Over 500.000 koronadødsfall og 10.000.000 smittetilfeller

På verdensbasis har antallet koronarelaterte dødsfall passert en halv million, mens over 10 millioner har testet positivt, viser Worldometers oversikt.

Over 5,4 millioner av dem som har fått påvist koronasmitte, er friskmeldt, ifølge oversikten. USA har nærmere 2,6 millioner påviste tilfeller og 128.000 dødsfall – det høyeste i verden.

Ungdommer til angrep på politiet i Trondheim – to pågrepet

To ungdommer, en gutt og en jente, er pågrepet og siktet for vold mot politiet i Trondheim lørdag kveld.

Flere ungdommer som var samlet på Hestsjøen i bymarka i Trondheim, gikk lørdag kveld til angrep på politiet. Angrepet skjedde etter at politiet pågrep en person for ordensforstyrrelser ved 21-tiden.

Gudni Johannesson vinner presidentvalget på Island

Gudni Johannesson ligger godt an til å bli gjenvalgt som Islands president for fire nye år med 90 prosent av stemmene.

Etter at de første 40.000 stemmene var talt opp etter valget lørdag, hadde Gudni Johannesson fått 91 prosent, mens utfordreren , høyrepopulisten Gudmundur Franklin Jonsson, hadde 9 prosent.

Pence avlyser valgkampmøter i Florida og Arizona

USAs visepresident Mike Pence avlyser en valgkampturné med buss i Florida og flere valgmøter i Arizona.

Pence oppfordret så sent som onsdag republikanerne til å omtale pandemien i positive ordelag Men i de siste par dagene har nye smittetilfeller i en rekke delstater i sør og vest i USA skutt i været, og situasjonen er verst i Florida, Texas og Arizona, der smittespredningen synes å være ute av kontroll.

Mann må to og et halvt år i fengsel for bortføring av egne barn

En 34 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett dømt til to og et halvt års fengsel for å ha tatt med seg sine to barn til Pakistan og etterlatt dem der.

Barna, en jente og en gutt, ble født i Norge i 2012 og 2014. Den tiltalte 34-åringen tok med seg barna til grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan sommeren 2018, ett år etter at han ble skilt fra barnas mor, en nå 25 år gammel kvinne.