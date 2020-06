Etterslukkingsarbeid pågår på Løvstakken i Bergen

– Brannen er mer eller mindre slukket. Men skogbrannhelikopteret holder på med etterslukkingsarbeid, og vil nok holde på en god stund til, sier vaktkommandør Christer Skei ved 110-sentralen til NRK.

Det brant i et område på om lag 50 ganger 50 meter på Løvstakken i Bergen, opplyste politiet i 18-tiden lørdag. Store deler av området består av gress og lyng.

Det var ingen akutt fare for bebyggelse, men beboere ble bedt om å lukke vinduer og dører på grunn av mye røykdannelse.

Et mannskap på mellom 10 og 15 personer ble mobilisert fra Sivilforsvaret, og et skogbrannhelikopter ble også rekvirert for å slukke på flammene.

Nødetatene mottok melding om mye røyk i området Løvstakken i 17-tiden lørdag ettermiddag. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent.