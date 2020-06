Mesteparten av flammene slokket på Løvstakken i Bergen

– Brannvesen og politipatrulje er ved brannen. De føler de har kontroll, men det er bare et vindkast, så kan den spre seg, forteller politiets innsatsleder Christian Meyer til Bergens Tidende.

Det brant i et område på om lag 50 ganger 50 meter på Løvstakken i Bergen, opplyste politiet i 18-tiden lørdag. Det var ingen akutt fare for bebyggelse, men beboere ble bedt om å lukke vinduer og dører på grunn av mye røykdannelse.

Et mannskap på mellom 10 og 15 personer er mobilisert fra Sivilforsvaret, og et skogbrannhelikopter er rekvirert for å slukke på flammene, opplyser politiet.

Det jobbes også med å lage hinder for ilden, såkalte begrensningslinjer, for å stoppe spredningen, skriver Bergens Tidende.

Nødetatene mottok melding om mye røyk i området Løvstakken i 17-tiden lørdag ettermiddag. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent.