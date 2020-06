Norge gir 100 millioner kroner for å sikre lavinntektsland tilgang til coronavaksine

Statsminister Erna Solberg kom med nyheten da hun deltok på toppmøtet «Global Goal: Unite for our Future» lørdag.

Pengene går til en global innkjøps- og fordelingsmekanisme som skal sørge for rettferdig tilgang til vaksiner mot coronaviruset over hele verden.

Unite for our Future er en kampanje som ble lansert av Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, og Hugh Evans, leder for den internasjonale pådriverorganisasjonen Global Citizen.

Les også: 20 innlagte coronapasienter – to flere enn torsdag

Målet er å samle inn ressurser for å fremskynde utvikling, produksjon og distribusjon av vaksiner, medisiner og tester for å bekjempe coronapandemien, og for å støtte fattige land til å håndtere konsekvensene av pandemien.

I forbindelse med toppmøtet er det også en konsert der artister, som Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus og Justin Bieber skal opptre. Flere kjendiser, som Chris Rock, Charlize Theron, Forest Whitaker og David Beckham, deltar også i diskusjoner og paneldebatter med ledere og aktivister fra hele verden.

Les også: Coronavirus: Smittetrykket i Tyskland har økt