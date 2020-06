Styrelederen i Skeiv verden ble truet med juling og hetset

– Både jeg og andre som jobber i Skeiv verden har opplevd sånne ting tidligere, sier Hatoum, som er styreleder i Skeiv verden, en organisasjon for skeive med minoritetsbakgrunn.

På torsdag la han ut et bilde på Instagram som viste at noen hadde revet ned regnbueflagget utenfor hjemmet hans i Oslo og tisset på det.

– Det stakk veldig dypt. Jeg ble en blanding av oppgitt, sint og lei meg, sier Hatoum.

For to uker siden opplevde han noe enda mer dramatisk. En mann i nabolaget kom mot Hatoum og truet ham med juling. Det skjedde etter at Hatoum hadde snakket om skeives rettigheter på NRK. Han vil ikke gå i detalj på det som skjedde, men han opplevde mannen som svært truende. Hatoum har nå anmeldt saken til politiet.

Styrelederen i Skeiv verden har også tidligere opplevd svært ubehagelige ting på grunn av sin legning. For noen år siden ble han spyttet på av noen gutter i Bogstadveien fordi han holdt kjæresten i hånda.

Han understreker at det er mange som har det mye verre enn ham.

– Jeg er ikke av dem som har vært mest utsatt i organisasjonen. Som skeiv følger jeg andre skeive på sosiale medier. Jeg vet at det er mange som opplever hatkriminalitet på bakgrunn av sin seksuelle legning.

Les også: Slik blir digitale Oslo Pride: Fire timers paradeshow

Tør ikke være åpne

Han forteller at mange skeive med minoritetsbakgrunn også opplever mye hets.

– Det er mange av våre medlemmer som ikke tør å være åpne om sin legning til sine venner og familie. De opplever negativ sosial kontroll og får høre at de setter familiens ære på spill, sier han og legger til:

– Vi jobber mye med synlighet og det å gjøre det akseptabelt å være skeiv i innvandrermiljøene. Det er ikke alltid så lett å finne skeive innvandrere som vil stå fram, men det har blitt bedre de siste fem årene.

At flere tør å stå fram, har de også sett i den årlige Oslo Pride-paraden.

– For noen år siden var det kun et titalls personer som gikk bak oss, og de fleste dekket til seg med masker. I fjor var det flere tusen, så det har blitt større aksept i innvandrermiljøene. Samtidig har vi en stor jobb å gjøre. Det er veldig mange som føler seg truet og som ikke tør å være åpne.

Ifølge Hatoum er dette et problem i både muslimske- og kristne miljøer.

– Det er ikke alltid muslimene som rammes hardets av hets. Det gjelder også personer som kommer fra konservativt kristne land.

Les også: Homo, er det noe å mase om, da?

Rasisme i skeive miljøer

Lørdag skulle egentlig Oslo Pride-paraden gått av stabelen, men i år blir det i stedet en fire timers TV-sending på grunn av koronasituasjonen. Hatoum skal delta i TV-sendingen, og der kommer han til å ta opp at skeive med minoritetsbakgrunn også opplever mye rasisme og hets i det skeive miljøet i Norge.

– Skeiv verden oppsto blant annet fordi det var en gruppe mennesker med innvandrerbakgrunn som opplevde rasisme i skeive miljøer. Når du opplever rasisme i et miljø som du tenker skal være et trygt sted, så stikker det utrolig mye dypere. Det gjør ekstremt vondt, sier Hatoum.

Han forteller at skeive med minoritetsbakgrunn fortsatt opplever mye rasisme i skeive miljøer og viser blant annet til hva som skrives på datingapper.

– Det er mange som skriver «no blacks» eller «no asian». Det er ren rasisme. Den skeive bevegelsen må jobbe for å bli mer inkluderende. Homobevegelsen kan ikke være noe annet enn antirasistisk – den ble startet av svarte USA.

FRI som er den største organisasjonen for skeive personer i Norge, har tatt selvkritikk for at de ikke har jobbet nok mot rasisme.

Sist uke la organisasjonen ut en beklagelse på sine hjemmesider som ble avsluttet med:

«Vi beklager at vi ikke har lytta nok, at vi har lagt ekstra byrde på dem som har gått foran for en skeiv og antirasistisk bevegelse. Vi har ikke gjort nok og vi har gjort mange feil. Og vi kommer nok til å trå feil igjen. Antirasistisk arbeid er ikke enkelt, og det er ikke behagelig. Vi innser at det er på tide at våre festtaler om likeverd, likestilling og gode allierte også settes i livet i arbeidet i vår egen organisasjon, i arbeidet mot rasisme og for en antirasistisk skeiv bevegelse.»

Les også: Kan man være nasjonalist og homofil, spør man i Israel

Denne saken ble først publisert på Dagsavisen.no.