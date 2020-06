Ap og Sp vil skrote journalprosjekt

– Vi frykter at dette skal bli rushet gjennom i behandling av statsbudsjettet i høst, og at det blir vedtatt uten at Stortinget har fått tatt skikkelig stilling til det, sier Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe, som vil stoppe hele journalprosjektet.

Hun sier til Aftenposten at de ikke har tro på prosjektet fordi det er for stort. vil ta for lang tid og har for høy risiko for at det skal bli mislykket. Hun får støtte av Aps helsepolitiske talsperson.

– Her har man valgt feil strategi, og det er på tide å sette en fot i bakken, sier Ingvild Kjerkol.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie stiller seg uforstående til kritikken.

– Om Ap og Sp mener vi ikke skal gå videre med dette, så betyr det at man ikke vil nå det målet som Ap og Sp la fram for Stortinget da de satt i regjering, sier han.

Stortinget skal ta en beslutning om gjennomføring i budsjettprosessen senere i år. Målet er at systemet skal være i drift i de fleste kommuner innen utgangen av 2030 og hos 60 prosent av fastlegene innen 2033. Prisen er beregnet til 11,2 milliarder kroner, pluss 10,9 milliarder i omstillingskostnader.