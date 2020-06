Mange vil bli norsk statsborger etter regelendring

Dermed økte køen fra 14.000 til 40.000 søkere. Til sammenligning behandlet Utlendingsdirektoratet (UDI) i hele fjor omkring 14.000 søknader om norsk statsborgerskap.

De 26.000 personene som har sendt inn søknad om statsborgerskap i 2020, må dessverre regne med lang ventetid før de får svar, opplyser UDI.

Dette skyldes en kombinasjon av coronasituasjonen, forsinkelser i arbeidet med å automatisere saksbehandlingen, den kraftige økningen i antall søknader og lange ventetider hos politiet.

UDI forventer å starte opp den automatiske saksbehandlingen av søknader fra nordiske borgere i august, og deretter øvrige land fra oktober.

I hele 2019 ble det innvilget vel 13.000 statsborgerskap.

Endringen som trådte i kraft fra nyttår, betyr at nordmenn kan bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap. Samtidig må ikke lenger utenlandske statsborgere si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske borgere.

Lovendringen betyr også at tidligere norske borgere, som mistet det norske statsborgerskapet da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan få tilbake sitt gamle norske statsborgerskap.