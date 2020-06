Regjeringen legger lovarbeid ut på anbud

Nærings- og fiskeridepartementet har nylig lagt ut på anbud arbeidet med å lage en ny lov for foreninger som sier hvordan man oppretter, driver og avvikler foreninger, skriver Klassekampen.

Saken ble først omtalt i Rett24.

Opposisjonen på Stortinget reagerer på den nye praksisen. Aps nestleder Hadia Tajik kaller det overraskende og uforståelig.

– Selvstendigheten til departementene sikrer at lovarbeidet er bredt forankret, og nå går man på akkord med den selvstendigheten, sier hun.

Også SV og Sp reagerer. Freddy André Øvstegård i SV karakteriserer anbudet som «høypolitisk ukultur».

– Det er en privatisering av lovprosessen som vi ikke har sett før. Jeg er veldig, veldig skeptisk, seier Geir Pollestad i Sp.

Kommunikasjonssjef Trond Viken sier det ikke er uvanlig at departementene kjøper inn juridisk kompetanse.

«Det som er nytt her, er at departementet har offentliggjort oppdraget. Det vanligste er å gå til direkte innkjøp. Ved at oppdraget offentliggjøres, kan flere juridiske miljøer gi tilbud», skriv han.

«Departementet skal selvsagt sikre at foreningslivet og andre interesserte aktører blir involvert. Det vil blant annet skje gjennom flere innspillsmøter og høring», skriv Viken.