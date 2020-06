Kontroll på båtbrann under motorveibrua i Drammen

– Det er snakk om en fritidsbåt. Det har vært seks personer i båten. Vi har snakket med to personer, og de fire resterende er plukket opp av en annen båt, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sørøst politidistrikt til NTB.

Hun opplyser at én av personene har fått i seg noe røyk og blir tatt hånd om av helsepersonell.

Båten som brant, ligger under E18-broa i Drammen. Det var ikke fare for at brannen skulle spre seg til andre båter.

Årsaken til brannen er ukjent.