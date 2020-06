Økt coronasmitte i to norske kommuner

Smittetallene i de to kommunene, begge i Viken fylke, viser en stigende trend, skriver avisen.

På to barneskoler har det blitt avdekket smitteutbrudd av coronaviruset.

I Lørenskog har påvist smitte økt med 333 prosent de to siste ukene, og de siste sju dagene har kommunen et snitt på over én hver dag. I Lillestrøm har påvist smitte økt med over 150 prosent de siste to ukene, og kommunen har et snitt på to nye smittede hver dag siste sju dager.

Fredag er det registrert 8828 smittetilfeller og 249 dødsfall knyttes til viruset.

I resterende kommuner er smitten omtrent som før, og ifølge VG, er det ingen kommuner hvor påvist smitte synker.

– Vi ser at folk ikke forholder seg til smittevernreglene like godt som før, sier kommuneoverlege i Lørenskog, Randi Mjøen.

Også kommuneoverlege i Lillestrøm, Bettina C. Fossberg, forklarer økningen med at folk har glemt situasjonen Norge står i.

– Norge åpner opp, og folk synes i økende grad å glemme at vi fortsatt står i en pandemi, sier hun, og viser til tre enkle råd:

– Hold deg hjemme hvis du er syk, ha god håndhygiene og hold avstand.