Bergensbanen fortsatt stengt etter avsporing

Bane Nor opplyser fredag morgen at bergingen av de avsporede vognene er i gang etter at Havarikommisjonen for transport er ferdige med sine undersøkelser.

Vognene vil bli trukket inn til Flå stasjon og deretter må rundt 300 sviller byttes og rundt 160 meter med spor legges på plass før togtrafikken kan begynne igjen.

Klokken 18 fredag regner Bane Nor med å komme med en ny prognose om når togene kan begynne å gå mellom Flå og Nesbyen. Foreløpig er det organisert alternativ transport på strekningen.

Sørøst politidistrikt fikk melding om avsporingen klokken 15.34 torsdag, skriver de på Twitter.

Det var én person om bord i toget da det sporet av. Vedkommende skal ikke være skadd.