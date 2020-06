Listhaug i opposisjon for første gang til høsten

I et sommerintervju på familiegården på Sunnmøre med Dagbladet sier Listhaug at hun har priset seg lykkelig hver eneste dag for at Frp ikke sitter i regjering lenger, før hun går over til å snakke om kravene hun vil sette under budsjettforhandlinger på Stortinget til høsten.

– Det blir ikke 3.000 kvoteflyktninger i 2021. Det er et svært viktig krav for oss. Nå skal vi integrere de som har kommet. Bistandsbudsjettet skal også krympes, men hjelpen til flyktninger i nærområder til krig og konflikt bør økes.

Listhaug vil også redusere offentlig pengebruk, og fortsette kampen mot bompenger og avgifter.

– Vi skal ikke være med på et budsjett der det bare plusses på. Vi skal faktisk finne inndekkinger. Det må gjøres reelle kutt, sier Listhaug.

Når det gjelder framtidige samarbeidspartnere hilser hun til Venstre og sier at de er helt uaktuelle for Frp. Listhaug mener derimot Senterpartiet er mer aktuelle enn både Venstre og KrF.

– Jeg forstår rett og slett ikke hva Senterpartiet gjør på venstresiden. De er mye nærmere oss i de viktigste sakene, sier Listhaug.