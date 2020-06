Tre personer reddet opp av vannet i Oslo og ved Nesodden

I Oslo opplyser politiet at det var funn av eiendeler og noen klær på Rådhusbryggen klokka 3.17 natt til fredag som gjorde at alarmklokkene ringte.

– Antok person i sjøen, og startet søk i vannet med dykkere. Politihelikopteret observerte kort tid etter en person i sjøen lenger ut. Hentet opp i live og ivaretatt helse, skriver politiet på Twitter.

På Nesodden fikk ble to unge kvinner reddet opp av vannet utenfor Tangen brygge av brannbåten, og deretter fraktet inn til Oslo og tatt hånd om av helsepersonell, opplyser operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt til NTB

– Vi fikk melding via helse klokka 4.05 om at de var i vannet og var i nød. De ble hentet opp av dykkere, de var ikke gått under, og vi kom til stedet ti minutter etter meldingen fra helse. Brannbåten ble involvert fordi den var i nærheten, utkalt i forbindelse med annet oppdrag, opplyser Skaftenes.

Han har ingen opplysninger om hvordan personene havnet i vannet eller hvordan det har gått, utover at de var ved bevissthet.