Norge leter etter miljøløsning for vindkraftblader

De lange vindkraftbladene må være både lette og svært sterke for å kunne gjøre jobben med å fange opp vind som kommer fra alle retninger og i alle styrkegrader og gjøre det om til miljøvennlig energi. Her fra arbeidet med å montere vindmøller på Guleslettene vindpark like ved Florø, der det Totalt skal reises 47 vindmøller i dette området. Hvert tårn er 90 meter høyt. Levetid er 25–30 år. Foto: Tore Meek / NTB scanpix Foto: NTB scanpix