LO kutter prosjekt med Geelmuyden Kiese

Etter Hans Geelmuydens uttalelser i to intervjuer med Kampanje er det blant annet kommet sterke reaksjoner fra flere kunder.

Geelmuyden sa ifølge Kampanje blant annet at «kebabnorsk er ikke godt nok i GK», og det fikk kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf til å diskutere videre på Ashrafs Facebook-side.

– Du fremstår som en autoritær ekstremist, og vil aldri lykkes med å sette munnkurv på meg. Lær deg vestlige verdier, og ikke misbruk dem, skrev Geelmuyden, blant annet.

Hans Geelmuyden. Foto: NTB scanpix

LO er ute

Torsdag melder Dagens Næringsliv at LO avbryter samarbeidet med Geelmuyden Kiese.

– LO har ikke hatt noen fast avtale eller rammeavtale med GK. Vi har nå besluttet å avbryte samarbeidet rundt et enkeltstående prosjekt der vi har benyttet oss av bistand fra GK. Dette gjør vi fordi de siste ukers uttalelser fra Hans Geelmuyden står i sterk motstrid til de verdier vi i LO står for, skriver informasjonssjef i LO, Jenny Ann Hammerø i en epost til DN.

– Jeg ble akkurat informert om at LO trekker seg. Det beklager jeg sterkt. Vi har hatt et godt samarbeid på prosjekt. Jeg har allerede beklaget de to uttalelsene, og mer enn det kan jeg ikke gjøre, sier Hans Geelmuyden til DN torsdag.

Kritiske kunder

Blant andre GK-kunder som har uttalt seg, er Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, der byrådsleder Raymond Johansen stiller seg kritisk til uttalelsene.

– Jeg håper ikke at den viktige debatten som nå pågår om mangfold, vil koke bort i Geelmuydens ukloke uttalelser, sier han til DN.

Også Ikea Norge er kunder av GK.

– Den type uttalelser Hans Geelmuyden har kommet med, er uakseptabelt og ikke forenelig med våre verdier. Vi har samarbeidet med GK i mange år og er naturligvis i dialog med dem om dette, har kommunikasjonssjef i Ikea Norge, Helene Løken, sagt til Kampanje.

– Vi har større forventninger til våre samarbeidspartnere enn det vi har sett fra Hans Geelmuyden i denne saken, sa direktør Mari Trommald i Bufdir til Kampanje i onsdag.