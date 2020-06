Væpnet politijakt i Hokksund torsdag kveld

Sør-øst politidistrikt meldte på Twitter at to personer skal ha pekt på personer med et maskingevær i Holmestrand torsdag kveld, og iverksatte en leteaksjon etter bilen de to rømte i. Letejakten er nå avblåst:

– Ifølge opplysninger som har innkommet politiet, så har de to personene som ble observert med maskingevær skutt med paintball i området. På bakgrunn av disse opplysningene avslutter politiet letingen etter bilen.

Bevæpnet politi var i Hokksund i forbindelse med hendelsen, fortalte operasjonsleder i politidistriktet, Erik Gunnerød, til Drammens Tidende:

– Det skal være to menn i bilen, hvorav en av mennene skal ha vært i besittelse av en maskinpistol eller maskingevær som han har vist frem offentlig, sa operasjonslederen.

Dagbladet var også i kontakt med Gunnerød, som fortalte at en 15-årig gutt oppdaget mennene, og tok bilde av dem. Gutten ble selv siktet på med det som ble antatt å være et maskingevær eller en maskinpistol.