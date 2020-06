Russisk båt har grunnstøtt i Troms

– Vi fikk melding rundt klokka 6 torsdag morgen at en russisk båt har grunnstøtt på sørøstsiden av Arnøya, sier Bård Mortensen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til avisa Nordlys.

Fartøyet tar inn vann og har slagside, ifølge Mortensen.

To sivile fartøy ligger like ved den russiske tråleren for å passe på situasjonen. Ifølge NRK er også et redningshelikopter på vei.

– Alle mannskaper er klare i tilfelle situasjonen skulle utvikle seg. Sjøen er fellende nå, og det blir lavvann rundt klokka elleve. Vi må se an hvordan behovet blir, og om man blir nødt til å evakuere båten, sier Mortensen, som legger til at situasjonen er stabil for øyeblikket.