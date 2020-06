Nordmann med hytte i Sverige tror flere vil trosse reiserådene

Stadig flere nordmenn trosser reiserådene om å unngå Sverige. I følge turistforeningen i Dalsland og handelsstanden i Strömstad er det blitt langt flere nordmenn de siste dagene, rapporterer Sveriges Radio.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo oppfordret i forrige uke alle Oslo-borgere om å holde seg hjemme i sommer.

– Jeg vil appellere til alle i Oslo om å følge UDs reiseråd. Er det en sommer du bør bli hjemme i Oslo, så er det nå, sa han til Dagsavisen.

Helsebyråd Robert Steen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Også assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, understreket i Dagsrevyen tidligere i uka at de fraråder å reise hvis det ikke er strengt nødvendig.

Likevel velger mange nordmenn med hytte i Sverige å besøke sommerstedet sitt.

Meningsløst og ulogisk

Frode Lauritsen (51) kjøpte en hytte i Dals-Ed kommune i Sverige for fire år siden. Han har ofret store deler av fritiden sin på å være der og jobbe for å gjøre hytta til et fint sted å være.

– Så fort jeg får fri fra jobb drar jeg dit og jeg er der hver helg jeg får mulighet. Den hytta er nesten livet mitt, sier Lauritsen.

Han opplever regjeringens karantenetiltak for nordmenn med hytte i Sverige som meningsløse og mener politikerne overhodet ikke tar hensyn til at mange av disse hyttene ligger steder med langt mindre smitterisiko enn flere steder i Norge.

De fleste hyttene ligger på landsbygda, langt unna folk, tettsteder og byer. For Lauritsen er det ingen logikk i at Norge gradvis åpnes mer og mer, mens regjeringen ikke gir hytteeiere den samme tilliten til å ta fornuftige valg.

– Folkehelseinstituttet har ikke anbefalt å stenge grensene. Det er ulogisk og urettferdig at regjeringen tillater så mange andre ansamlinger av mennesker, under forhold som utgjør mye større risiko enn å slippe enkeltindivider ut i skogen i Sverige, sier han.

15. juni åpnet regjeringen for reiser til de nordiske landene, men i Sverige gjelder dette kun øya Gotland. Øya har lave nok smittetall til at Norge anser det som trygt å reise dit. For reiser til Fastlands-Sverige gjelder regelen om ti dager karantene ved retur til Norge.

Les også: Sverige har passert 5.000 coronadødsfall

SE VIDEO: Svenske Karin: – Med all respekt for de døde – jeg er glad vi ikke opptrer dramatisk:

Føler seg umyndiggjort

Lauritsen tror mange hytteeiere kommer til å reise til Sverige i sommer og ta karantene når de kommer hjem. Han mistenker at det ikke vil ta lang tid før folk mister motivasjonen til å følge smittevernreglene dersom de ikke oppfatter lover og regler som logiske og meningsfulle.

– Man blir både trist og forbanna for at man blir umyndiggjort av regjeringen. Flere og flere vil nok etter hvert slutte å være trofaste mot reglene, sier han.

Lauritsen forklarer at den siste oppdateringen viser at det er få smittetilfeller i Dals-Ed kommune, hvor Lauritsen har hytte. Den svenske kommunen ligger 6 kilometer over grensa. I omliggende kommuner er smitten også lav. Lauritsen synes det er trist at han skal føle seg som en kjeltring når han nå reiser på hytta om noen dager.

– Jeg baker inn ti dagers karantene etter sverigeturen og skal følge alle forskrifter, selv om det logisk er mer fornuftig å være der enn i Oslo, sier han.

Regjeringen har tre kriterier for vurdering av hvilke områder i Norden som har tilstrekkelig lavt smittenivå. Det beregnes ut ifra andelen smittede per innbyggere, innleggelse på intensivavdeling og positive prøver. Hvilke områder som tillater innreise uten karanteneplikt oppdateres hver 14. dag.

Les også: Myndighetene håper folk vil snakke sant på svenskegrensa

Ønsker seg kommunale vurderinger

Ifølge Lauritsen ville det vært riktigere å lage innreiseregler basert på smittetallene på kommunalt nivå istedenfor fylkesnivå.

– De kan ikke kontrollere hvilken kommune vi har vært i, men de kan ikke kontrollere hva alle gjør i Oslo heller, så det blir en tillitssak, sier han og legger til:

– Jeg er sikker på at mange hytteeiere kunne vært med på å handle maten sin i Norge og holde seg på hytta. Vi er ikke interessert i smitte, vi vil bare være i fred og ro på hytta vår, sier han.

Velger å bli hjemme

Men ikke alle norske hytteeiere i Sverige tenker som Frode Lauritsen.

Med påvist astma, og en hjerteoperasjon bak seg, er Nina Kristiansen (55) i risikogruppen for coronaviruset. Hun jobber på skole og kunne vært på hytta si i Sverige hele sommeren og hatt tid til ti dager karantene. Likevel velger hun å holde seg hjemme i år.

– Jeg holder meg til det regjeringen sier. De vet bedre enn bedrevitende hytteeiere, sier hun.

At det er påvist høy smitte i Sverige, gjør at Kristiansen tenker det er greit å holde seg hjemme denne sommeren. Hun har sammen med familien hatt hytta i Torsby kommune i ti år.

– Det blir rart og et savn å ikke være der i år. Det er vanligvis et ordentlig avbrekk, men heldigvis står hytta der og venter på oss når dette er over, sier Kristiansen.

I området rundt Kristiansens hytte er det svært få mennesker og hytta har tilhørende privat badestrand. Hun tror at sannsynligheten for at hun ville blitt smittet på hytta, er liten, men velger likevel å høre på hva myndighetene sier.

– Alternativer er det mange av. Vi har kjøpt oss hengekøyer og tar verden med storm her hjemme i Norge. Selv om dette blir første sommeren vi ikke er på hytta på ti år, er det ikke livets undergang, sier Kristiansen.

Les også: Helsebyråden advarer Oslo-folk mot å reise utenlands

Slik kan du reise i Norden:

15. juni åpnet de nordiske landene opp for feriereisende – men på litt ulikt vis.

* Sverige : Svenskene har ikke stengt sine grenser under coronakrisen, men de øvrige nordiske landene har restriksjoner på innreise fra Sverige – med unntak av Gotland. Nordmenn som reiser til Fastlands-Sverige, må i karantene i ti dager ved retur til Norge.

Dersom man kun har kjørt gjennom Sverige på vei til Norge fra Danmark eller Gotland, slipper man innreisekarantene. Det er under forutsetning av at det ikke overnattes, og at man holder avstand dersom man må stanse. Det forutsettes også at man tar korteste reisevei, ifølge helsenorge.no.

Kilde: NTB

Denne saken ble først publisert på Dagsavisen.no.