Dørum støtter Breivik: Nei til fremtidig regjeringssamarbeid med Frp

I en tale lørdag til Venstres landsstyre sa Breivik at partiet må gripe det «vidåpne rommet i sentrum av norsk politikk», og tørre å si nei til Frp for å ta dette rommet og utnytte potensialet – «bli et 10-prosentsparti».

Som Venstre-leder var Odd Einar Dørum også mot regjeringssamarbeid med Frp, men støttet valget som ble tatt da. I et intervju med Dagbladet sier Dørum nå at han er enig med Breivik, selv om han understreker at den nye partiledelsen må representere hele partiet.

– Hovedpoenget til Breivik var at vi i vår har sett at det ikke lenger er en toblokksdeling i norsk politikk. Det åpner et rom i midten for et parti som vil søke den gylne mellomveis løsninger.

– Da vil det være oppsiktsvekkende om vi ikke skal bruke det rommet. Jeg støtter helheten i det resonnementet, sier Dørum til Dagbladet.

Dørum sitter i landsstyret til Venstre.

Mens han og Breivik ikke mener at Venstre bør gå i regjering med Frp igjen, er Sveinung Rotevatn åpen for nytt samarbeid

Andre aktuelle navn for ledelsen har ikke svart hvor de står ennå, som Abid Raja, Guri Melby og Ola Elvestuen, mens Iselin Nybø sier til Dagbladet at hun ikke har konkludert like tydelig som Terje Breivik.