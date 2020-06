To nødbluss observert på Karmøy – ingen melding om noen i nød

Hovedredningssentralen fikk inn melding om observasjon av mulig nødbluss nord på Karmøy, vest for Haugesund i Rogaland, og varslet ressurser for videre undersøkelser.

– Vi ønsker tips om noen kjenner til dette, vi har så langt ikke fått inn noen tips. Det er heller ingen melding om at noen er savnet eller i havsnød, så vi mistenker at det kan være sendt opp nødbluss over land. Det ble observert to røde nødbluss nordvest for Karmøy klokka 23.45, sier redningsleder Steinar Vatne til NTB klokka 0.20.