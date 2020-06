Stordalen-hotell stevner forsikringsselskap for coronatap

Administrerende direktør Torgeir Silseth i Stordalens hotellkonsern Nordic Choice sier til Dagens Næringsliv at det er uenighet mellom dem og det danske forsikringsselskapet Codan om hvorvidt det de har er en pandemiforsikring. «Derav ingen utbetaling. Dette kommer nok til å ta tid er vår vurdering», skriver Silseth i en sms.

Silseth sier polisen hos Codan dekker både egne hoteller og franchisehoteller tilknyttet kjeden.

– Ordet som brukes i forsikringen er epidemi, og det vises også til myndighetsinngrep i forbindelse med epidemi. Kjernen er at vi mener forsikringen skal dekke tap, men det er noen begrensninger her, sier Silseth.

Ifølge avisa har det ikke blitt utbetalt noe som helst ennå, og Nordic Choice har mandag levert en stevning på en av sakene for i første omgang å få et rettslig grunnlag for sin tolkning av avtalen.

– Det er Choice som velger å ta ut en stevning, og det er helt fair og greit, sier advokat Morten Hesselberg-Meyer i Codan Forsikring til DN.