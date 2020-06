Petter «Uteligger» Nyquist får Erik Byes minnepris

Serien fra 2015 har fått flere priser, inkludert beste dokumentarserie og publikumsprisen under Gullruten 2016 og Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid

I den første serien bodde Nyquist på gaten i 52 dager. Senere har han satt søkelys på svake grupper i samfunnet, sist gjennom dokumentarserien «Petter i fengsel», der han levde 30 dager som innsatt.

Han får nå Erik Bye-prisen under den offisielle åpningen av Protestfestivalen 15. september, der mottakeren er valgt blant sju nominerte av Byes fire barn. Bye var kjent for sitt engasjement for de utslåtte, for uteliggerne og de svakeste i samfunnet.

– Det er en stor anerkjennelse til det jeg forsøker å gjøre, nemlig gi en stemme til de som ellers ikke ville kommet fram, sier Nyquist til Protestfestivalens magasin.

Prisen er et monument av billedhoggeren Arne Vinje Gunnerud.

Protestfestivalen arrangeres i protest mot avmakt og likegyldighet, for engasjement og handling, med debatter, samtaler, foredrag, musikk og film. Den arrangeres fra 14. til 20. september i Kristiansand, og 4. september i Bygland.